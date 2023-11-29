Mücahidlerin serbest bıraktığı esirin ailesinden Netenyahu'ya tokat!
Mücahid Hamas ile katil İsrail arasındaki esir takası sürerken, İsrail medyasından dikkat çeken bir haber geldi.
İsrail yayın organı Kanal 13'ün haberine göre, İsrail Başbakanı Netenyahu, mücahidlerin serbest bıraktığı bir esirin ailesini ziyaret edip onlarla görüşmek istedi.
Haberde ailenin Netenyahu'nun isteğini reddettiği belirtildi.
Kassam Tugayları elinde tuttuğu esirlere şefkat ve merhamet duygularıyla muamele ediyor.
Serbest bırakılan yahudi esirlerin mücahid Kassam askerleriyle vedalaşma görüntüleri İslam'ın yüceliğini tüm dünyaya gösterdi.
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