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Dünya Netenyahu'ya ülkesindeki isyan büyüyor!
Dünya

Netenyahu'ya ülkesindeki isyan büyüyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 19:44:00 -

İsrail parlamentosundaki ziyaretçi bölümünde bir grup katil Netenyahu'yu protesto etti. Protestocular yaka paça salondan dışarı atıldı.

Siyonist Netanyahu hükümetine yönelik protestolara her gün bir yenisi ekleniyor. İsrail'de hükümet karşıtı protestoların son adresi parlamento binası oldu.

Öfkeli grup oturumu durdurdu!

İsrail parlamentosundaki oturum sırasında ziyaretçi bölümünde bulunan bir grup tarafından hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Hükümet karşıtı pankartlar açan grup, camlara vurarak parlamentodaki oturumu durdurdu. Gruba müdahale eden güvenlik güçleri, göstericileri yaka paça salondan dışarı çıkardı.

Knesset sözcüsü protestoya karışanların parlamentoya girişlerinin yasaklanacağını ifade ederek, "Etik Komitesinden parlamentoya davet ettikleri kişiler kamu düzenini ihlal eden milletvekillerine uygulanacak yaptırımlara ilişkin bir karar vermesi istenecek" dedi.

Parlamentoda daha önce de birçok kez hükümet karşıtları ve rehine yakınları tarafından protesto düzenlenmişti.

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