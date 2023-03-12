Netenyahu'dan Ramazan ayı öncesinde dikkat çeken Batı Şeria kararı!

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler tarafından kurulan kaçak yerleşim birimi Avitar'ın yasalaşmasını ve Han el-Ahmer'deki yerleşim biriminin boşaltılmasını Ramazan ayı sonrasına erteledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Netanyahu'nun bu kararı, ABD'nin Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin inşasına destek vermemesi ve Ramazan ayında gerginliğin tırmanmasından endişe duyması dolayısıyla aldığı belirtildi.

600 binden fazla kişi yaşıyor!

Nablus'un Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'nde "Avitar" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Mayıs 2021'de inşa edilmişti. Yaklaşık 50 İsrailli yerleşimci ailenin yaşadığı bu türden yerleşim birimleri İsrail hükümeti tarafından da yasal kabul edilmemekle birlikte zaman zaman çıkarılan kararlarla yasal hale getiriliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde kurulan onlarca büyük Yahudi yerleşim birimlerinde hali hazırda 600 binden fazla yerleşimci yaşıyor.

Han el-Ahmer bedevi yerleşkesinin ise devlet arazisi üzerine ruhsatsız kurulduğu iddia ediliyor. Oysa İsrail'in 1948'de Nakab bölgesinden zorla göç ettirdiği bedevi kabilesi 1950'lerden bu yana bölgede yaşamayı sürdürüyor.

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