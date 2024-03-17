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Dünya Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü
Dünya

Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü

Yeniakit Publisher
2024-03-17 23:50:00 -
Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü

Katil İsrail'in başbakanı Netenyahu, Almanya ile olan "Refah" iş birliklerini itiraf etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce "güvenli bölge" ilan edilen, 1.5 milyon Gazzelinin bombardımandan kaçarak sığındığı Refah kentine kara harekatına hazırlanıyor.

Netenyahu, gidecek yeri kalmayan Filistinlilerle alay eder gibi, "Refah'a saldırmadan önce sivillerin buradan gitmesini sağlayacağız." dedi.

Netanyahu öte yandan Almanya'dan da estek aldıklarını itiraf etti.

Almanya başbakanı Scholz ile görüşmesine değinen Netenyahu, “dostlar arasında çok ciddi, önemli bir görüşme” yaptıklarını ifade ederek, “Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği konusunda da anlaştık." dedi.

İsrail'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Netanyahu ile yaptıkları görüşmelerin ardından Batı Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenledi.
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Netanyahu toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Refah'ta kalan Hamas taburlarını ortadan kaldırma hedefimiz, sivil halkın Refah'ı terk etmesini sağlamakla birlikte ilerliyor. Bu, nüfusu yerinde sıkışmış biçimde tutarken yapacağımız bir şey değil. Hatta tam tersini yapacağız, onların gitmesini sağlayacağız." 

İsrail ile iş birliği yapan Almanya'nın iki yüzlü başbakanı Olaf Scholz da Gazze'ye "daha fazla insani yardımın sürekli biçimde akması gerektiğini" söyledi.

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