Netanyahu'ya şok! Erken seçime gidiliyor

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki partilerin liderleri Nisan 2019'da erken seçime gitme kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları nisan ayının başında erken seçime gitme kararı aldı.

Netanyahu'nun sözcüsü doğruladı

Netanyahu'nun sözcüsü de Twitter'dan bir açıklama yaparak gelişmeyi doğruladı. Sözcü, "Koalisyonun liderleri, parlamentoyu feshetme ve Nisan ayının başında yeni seçim düzenleme konusunda fikir birliğine vardı" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın geçen ay istifa etmesiyle hükümet çatırdamış, Lieberman'ın Yisrael Beitenu (İsrail Evimiz) Partisi koalisyondan ayrılarak erken seçim çağrısı yapmıştı.