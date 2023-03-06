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Dünya Netanyahu'ya karşı bildiri yayınladılar!
Dünya

Netanyahu'ya karşı bildiri yayınladılar!

İsrail ordusundaki yedek pilotlar, Netanyahu'nun yargı reformuna karşı ortak bildiri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 08:58:00 -
Netanyahu'ya karşı bildiri yayınladılar!

İsrail ordusunda görev yapan 37 yedek savaş uçağı pilotu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifini protesto amacıyla 8 Mart'taki eğitimlerine katılmayacağını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı "Çekiç Filosu"nda görev yapan 37 yedek pilot yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine tepki amacıyla 8 Mart'ta eğitime katılmayacakları yönünde ortak bildiri yayımladı.

Pilotlar bildiride eğitime katılmak yerine 'demokrasi ve ulusal birlik uğruna zamanımızı diyaloga ve düşünmeye ayıracaklarını' ifade etti.

Öte yandan, İsrail'de önceki dönem hükümetlerde Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevi yapan Haim Ramon, Çekiç Filosu pilotlarının bildirisine tepki göstererek, ülkede son dönemde zorunlu askerlik hizmetinin reddedilmesi yönünde yapılan çağrıları eleştirdi.

Kanal 12 televizyonuna konuşan Ramon, "Askerliği reddetmekten bahsedenler... bu İsrail toplumunu tamamen tasfiye etmektir, bu ülkedeki tüm meşru şeylerin çiğnenmesidir." ifadelerini kullandı.
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İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurdu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açtı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.

Ülkede, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler, 9 haftayı geride bıraktı.

Sonuncusu dün düzenlenen ve başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

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