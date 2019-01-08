Netanyahu'nun yayını kesildi

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kendisi hakkında yolsuzluk suçlamasında bulunanlar ile yüzleşmek için talepte bulunduğu canlı yayın kesildi. Pazar günü flaş bir açıklama yapan Netanyahu’nun parti yönetimi, başbakanın mühim bir anons yapacağını bildirdikten sonra kameraların karşısına geçen Netanyahu, “Bu gece bana karşı yolsuzluk isnad edenler ile yüzleşmek için yetkililerden talepte bulunuyorum” ifadesinde bulundu. Kendisine iftira atanların gözlerinin içine bakarak hesaplaşmak istediğini söyleyen Netanyahu, “Bu yüzleşmeyi İsrail halkının önünde yapalım, insanlar her şeyi duysun, görsün” dedi. İsrail halkı, partisi tarafından önemli bir açıklama yapacağı belirtilen Netanyahu’nun ülke güvenliği ile alakalı bir mevzuda konuşmasını beklerken, Netanyahu’nun canlı yayını özel hayatı ile alakalı bir konu için kullanmasından ötürü, Channel 10 kanalı yayını yedinci dakikada kestiğini açıkladı. Channel 10’un muhabiri Barack Ravid “Netanyahu’nun parti yönetiminden önemli bir açıklama yapılacağı doğrultusunda bilgi aldık. Fakat konuşma, haber değeri olan bir şey içermediği için yayın kesildi” açıklamasında bulundu.