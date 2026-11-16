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Gündem Netanyahu’nun savunma bakanı giderayak fitne saçıyor! Katz’dan, “Türkiye’deki Müslüman Kardeşler ve Hamas Sisi’yi devirmeye çalışıyor” iddiası!
Gündem

Netanyahu’nun savunma bakanı giderayak fitne saçıyor! Katz’dan, “Türkiye’deki Müslüman Kardeşler ve Hamas Sisi’yi devirmeye çalışıyor” iddiası!

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Netanyahu’nun savunma bakanı giderayak fitne saçıyor! Katz’dan, "Türkiye’deki Müslüman Kardeşler ve Hamas Sisi’yi devirmeye çalışıyor" iddiası!

27 Ekim seçimlerini kaybeden Netanyahu hükümetinin İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, giderayak nefret ve fitne kusmaya devam ediyor. Katz, son olarak sözde Türkiye’deki Müslüman Kardeşler ve Hamas’ın Mısır’daki Müslüman Kardeşlerle işbirliği yaparak Sisi hükümetini devirme çabalarına önemli kaynaklar yatırdığını iddia etti.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mısır’ın Müslüman Kardeşler’i yasaklama sürecini tamamladığını, ABD’nin de bu adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ardından Türkiye’deki Müslüman Kardeşler yapılanmasının, Hamas’ın dış istihbarat sorumlusu Khaled Anam ve İran yönetimi içindeki bazı unsurlarla birlikte hareket ettiğini iddia etti.

MISIR’IN İSTİKRARINI ÖNE SÜRDÜ

Söz konusu grupların Mısır’daki Müslüman Kardeşler’le iş birliği yaparak Sisi hükümetini devirmek için önemli kaynaklar kullandığını ileri süren Katz, Mısır’ı bölgenin en büyük ve güçlü Arap ülkesi olarak nitelendirdi. Bölgedeki ılımlı ülkelerin Mısır’ın gücü ve istikrarından çıkarı bulunduğunu savunan Katz, açıklamalarıyla Türkiye’yi de hedef alan suçlamalarda bulundu.

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Yorumlar

Bülent

Bunlar şeytanın çocukları, her şeyi yapabilir bunlar, ama Allah'ın izniyle sonları yakındır
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