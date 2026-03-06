  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken "hırsız" uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken “hırsız” uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış

Teknoloji uzmanları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede yaygın olarak kullanılan 11 Android uygulamasının kullanıcıdan habersiz "uygulama içi satın alma" yaparak kredi kartı bilgilerini çaldığını tespit etti. Güvenlik uzmanları, bu uygulamaların telefonda yüklü kalmasının finansal güvenlik açısından büyük risk taşıdığını belirterek "hemen silin" uyarısında bulundu. İşte o uygulamalar...

#1
Foto - İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken "hırsız" uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış

Son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı, dolandırıcıların da odağını bu alana kaydırmasına neden oldu. Akıllı telefonlarda milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamalar hayatımızın değişmez bir parçası haline gelirken, tüm uyarılara rağmen bu uygulamaların içine zararlı yazılımlar yüklenmeye devam ediyor.

#2
Foto - İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken "hırsız" uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede yaygın olarak kullanılan 11 uygulamanın kullanıcılardan habersiz şekilde 'uygulama içi satın alma' işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu uygulamalar genellikle masum bir QR kod tarayıcı, PDF okuyucu veya sistem hızlandırıcı gibi görünüp arka planda kredi kartı bilgilerinizi çalıyor veya sizi premium servislere üye yapıyor. İşte 2025 ve 2026 raporlarına göre tespit edilen ve cihazınızdan hemen silmeniz önerilen bazı kritik uygulamalar ve kategoriler:

#3
Foto - İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken "hırsız" uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış

AquaTracker (Su takip uygulaması) Scan Hawk (QR ve Barkod tarayıcı) ClickSave Downloader (Video/dosya indirici) Water Time Tracker Be More (Fitness takipçisi)

#4
Foto - İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken "hırsız" uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış

BeatWatch TranslateScan (Çeviri ve tarama) Handset Locator (Telefon bulucu) Handy Translator Pro Heart Rate and Pulse Tracker Geospot: GPS Location Tracker

#5
Foto - İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken "hırsız" uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
