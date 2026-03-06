İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken “hırsız” uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede yaygın olarak kullanılan 11 uygulamanın kullanıcılardan habersiz şekilde 'uygulama içi satın alma' işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu uygulamalar genellikle masum bir QR kod tarayıcı, PDF okuyucu veya sistem hızlandırıcı gibi görünüp arka planda kredi kartı bilgilerinizi çalıyor veya sizi premium servislere üye yapıyor. İşte 2025 ve 2026 raporlarına göre tespit edilen ve cihazınızdan hemen silmeniz önerilen bazı kritik uygulamalar ve kategoriler: