Netanyahu'dan Birleşik Arap Emirlikleri geri adımı

Filistin davasını satan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geri adım attı.

Monarşi ile yönetilen BAE için paylaşımında "ileri demokrasi" nitelendirmesi yapan Netanyahu, kısa sürede paylaşımını kaldırdı.

İngiltere merkezli Sky News'in Arapça kanalına röpotaj veren İsrail Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri ile varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Filistin davasına büyük ihanet olarak tanımlanan sözde anlaşma ile ilgili konuşan Netanyahu şunları söyledi:

"Anlaşma İsrail ve BAE'yi birbirine bağlayacak. İkisinde de (İsrail ve BAE) gelişmiş demokrasi var ve her ikisinin toplumları da gelişmiş."

Söz konusu röportajın videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan Binyamin Netanyahu, paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.