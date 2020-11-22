Netanyahu'dan Biden'a dolaylı çağrı: Bu olamaz
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, isim vermeden resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı olan Joe Biden'a İran'la varılan nükleer anlaşma konusunda dolaylı mesaj gönderdi.
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, P5+1 ülkeleri ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesi çağrısında bulundu.
"Anlaşmaya geri dönüş olamaz"
P5+1 ülkeleriyle imzalanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşmaya değinen Netanyahu, "Bir önceki (İran ile yapılan) nükleer anlaşmaya geri dönüş olamaz. İran'ın nükleer silah geliştirmemesini sağlamak için tavizsiz politikaya bağlı kalmalıyız." dedi.
Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesine ve nükleer anlaşmaya karşı olmaları sebebi ile birçok Arap ülkesinin terörist İsrail'e yaklaşımını temelden değiştirdiğini savundu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında P5+1 ülkeleri ile İran arasında nükleer anlaşma imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Mayıs 2018'de söz konusu anlaşmadan çekilmişti.
Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması durumunda İran ile varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönebileceği ifade ediliyor.