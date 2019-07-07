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Netanyahu'dan AB ülkelerine çağrı: İran'a yaptırım uygulayın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği'ne nüklüeer anlaşmaya uymayı reddeden İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:12
Netanyahu'dan AB ülkelerine çağrı: İran'a yaptırım uygulayın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine nükleer anlaşmada taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini duyuran İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı. Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasının "oldukça tehlikeli" bir adım olduğunu söyledi.

İran'ı, uranyumu belirli bir seviyenin ötesinde zenginleştirmeyeceği sözünü çiğnemekle suçlayan Netanyahu, "Almanya, Fransa ve İngiltere yönetimindeki arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bu anlaşmayı siz imzaladınız ve onlar (İran) bu adımları atarsa ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylediniz. Bu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıydı. Neredesiniz?" dedi.

Netanyahu, İran'ın atom bombası yapmayı hedeflediğini iddia ederek, "Uranyumun zenginleştirilmesi tek bir nedenle yapılır. O da atom bombası yapmak için" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Nükleer anlaşmada taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini belirtmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle "yükümlü olduklarını" ancak 60 gün sonunda nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

 

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:12
  1. İran
  2. İsrail
  3. Hasan Ruhani
  4. Binyamin Netanyahu
  5. Avrupa Birliği

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