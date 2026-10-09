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Gündem Netanyahu seçilsin diye İranlılar mı ölecek? Trump’tan seçim öncesi saldırı planı iddiası
Gündem

Netanyahu seçilsin diye İranlılar mı ölecek? Trump’tan seçim öncesi saldırı planı iddiası

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Netanyahu seçilsin diye İranlılar mı ölecek? Trump’tan seçim öncesi saldırı planı iddiası

Siyonist rejimde 27 Ekim’de yapılması planlanan sözde parlamento seçimleri öncesinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşgal basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlerden önce İran’a yönelik yeni ve kapsamlı bir saldırıyı değerlendirdiğini öne sürdü. İddiaya göre saldırının İran’ın enerji, altyapı ve nükleer tesisleriyle bağlantılı hedeflere yoğunlaşması planlanıyor. Tahran’ın karşılık vermesi halinde ise seçimlerin ertelenebileceği belirtiliyor.

Siyonist rejimde yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD ile İran arasında yeni bir askeri gerilimin kapıda olduğunu ileri sürdü.

Haberde, sözde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Washington'ın İran'a yeniden saldırmasının siyonist rejimde yapılacak seçimleri doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

ABD ORDUSUNA “HAZIRLANIN” TALİMATI İDDİASI

İşgal basınının aktardığına göre ABD'li yetkililer, Zamir'e Amerikan ordusunun önümüzdeki üç hafta içerisinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı hazırlık yaptığını bildirdi.

Kanal 12 ayrıca Pentagon'un günler önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) İran'a yönelik olası operasyonlar için hazırlıkların tamamlanması talimatı verdiğini öne sürdü.

Haberde herhangi bir saldırı tarihi belirlenmediği de özellikle kaydedildi.

İRAN KARŞILIK VERİRSE SEÇİMLER ERTELENEBİLİR

İddiaya göre Zamir, Amerikan tarafına İran'ın ABD saldırısına karşılık olarak siyonist rejimi füzelerle hedef alabileceğini söyledi.

Böyle bir senaryonun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

İşgal ordusunun ise Zamir ile ABD'li yetkililer arasında gerçekleştiği ileri sürülen görüşmeler hakkında yorum yapmadığı belirtildi.

HEDEFTE ENERJİ VE NÜKLEER TESİSLER Mİ VAR?

Kanal 12'nin iddiasına göre Washington'da değerlendirilen plan, siyonist rejimle koordineli ve geniş kapsamlı bir saldırıyı içeriyor.

Muhtemel operasyonun “çok güçlü ancak nispeten kısa” tutulmasının planlandığı; İran'daki enerji ve altyapı tesislerinin yanı sıra nükleer programla bağlantılı hedeflerin de yoğun bombardımana maruz bırakılabileceği öne sürüldü.

Haberde Trump'ın henüz nihai kararını vermediği, kararın 7 ila 10 gün içerisinde alınabileceği ileri sürüldü.

BU KEZ TEKLİF TRUMP’TAN MI?

İşgal televizyonu ayrıca geçtiğimiz şubat ayında İran'a yönelik saldırı teklifinin siyonist rejimden geldiğini ve Washington tarafından onaylandığını, bu kez ise yeni saldırı fikrinin doğrudan Trump yönetiminden geldiğini öne sürdü.

Ancak Kanal 12'nin iddiaları, Trump'ın daha önce yaptığı açıklamalarla da çelişiyor. Trump, 3 Kasım'daki ABD Kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamıştı.

Ortaya atılan son iddiaların doğrulanması halinde ise bölgedeki milyonlarca insanı ilgilendiren yeni bir savaş ihtimalinin, siyonist rejimdeki seçim takvimiyle iç içe geçmesi dikkat çekiyor.

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