Netanyahu müptezeline AK Parti’den tokat gibi cevap

Gazze'de "Filistinlilere soykırım politikası uygulanıyor" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu ve güzünü kin börümüş yönetimi insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Franco'nun ve modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir." ifadelerini kullandı. Hamas'ın bir direniş örgütü olduğunu belirten Erdoğan, "Kimse bize 'Hamas terör örgütüdür' ifadesini kullandıramaz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında çirkin iftiralarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun sözlerine cevap verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir. Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir. İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.