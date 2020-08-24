  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Netanyahu bütçe planının onaylanmasını 100 gün sonraya erteledi
Aktüel

Netanyahu bütçe planının onaylanmasını 100 gün sonraya erteledi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 01:21:57 -
Netanyahu bütçe planının onaylanmasını 100 gün sonraya erteledi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeyi 4. defa erken seçime götürmemek için bütçe planıyla ilgili sunulan öneriyi kabul ettiğini duyurdu.

Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Meclis üyesi Zvi Hauser'in "bütçe planının onaylanmasının 100 gün ertelenmesi" önerisini kabul ettiğini söyledi.

Söz konusu kararı, ülkede yeni bir seçim olmaması için aldığını belirten Netanyahu, "Vakit seçim değil, birlik olma vaktidir." dedi.

Öte yandan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Yedioth Ahronoth Gazetesi'nde yer alan açıklamasında, Başbakan Netanyahu'yu siyasi manevra yapmakla suçladı.

Gantz, "9 milyon İsrailli, birlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine çözüm beklerken, Likud siyasi manevralar peşinde koşuyor." ifadesini kullandı.

- Netanyahu ve Gantz arasındaki anlaşmazlık

Yıllık bütçenin onaylanması meselesi, koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.

Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.

Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.

İsrail'de geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.

Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.

Netanyahu ve Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!
Gündem

FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!

FETÖ’nün Samanyolu Televizyonunun eski haber spikeri ve FETÖ nün ekran yüzü Kemal Gülen olarak tanınan Fetullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen..
İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak
Dünya

İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırmasının ciddi yansımaları olacağı ikazı..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı