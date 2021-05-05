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Dünya Netanyahu başarısız oldu
Dünya

Netanyahu başarısız oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet kurmayı beceremeyince görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 01:28:00 -
Netanyahu başarısız oldu

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurmak için verdiği 28 günlük yasal süre, gece yarısında sona erdi.

Koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti.

Rivlin, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Netanyahu'nun, koalisyon hükümeti kuramadığı konusunda kendisini gece yarısından önce bilgilendirdiğini belirtti.

Rivlin'in adımı merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Rivlin'in, koalisyonu kurma görevi için yeni bir isim mi belirleyeceği yoksa söz konusu görevi meclise mi göndereceği henüz bilinmiyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini Netanyahu'nun rakibi ve Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid veya Yamina Partisi Lideri Naftali Bennett'e verebileceği dile getiriliyor.

Lapid veya Bennett görevlendirilse de her iki ismin de koalisyonu kurmak için yeterli desteği bulmakta oldukça zorlanacağı ifade ediliyor.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Mecliste 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.

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