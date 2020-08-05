Netanyahu 2 yıl önce Beyrut'taki patlama yerini böyle işaret etmiş

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 100'lerce kişiyi öldüren patlamanın yankıları sürerken patlamanın saldırı mı yoksa kaza mı olduğu merak konusu oldu.

Patlamaya ilişkin henüz net bir bilgi olmamasına karşın pek çok iddia da ortaya atılmaya başlandı.

O iddialardan en çok öne çıkanı ise saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğiydi. İddiaların reddedilmesine karşın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki yıl önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda elinde Beyrut Havalimanı'nın uydu görüntüsüyle genel kurula seslenen Netanyahu, İran ve Hizbullah'a meydan okumuş ve bu bölgede Hizbullah'ın silahlarının olduğunu iddia etmişti. Netanyahu konuşmasında "Bugün Hizbullah'a bir mesajım var. İsrail ne yaptığınızı biliyor, nerede yaptığınızı biliyor ve bu olaydan kurtulmanıza izin vermeyecek" demişti.

Genel kurulda havalimanının uydu görüntüsüyle olan fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Netanyahu "İran Hizbullah'ı hassas güdümlü füzeleri dönüştürmek için gizli siteler inşa etmeye yönlendiriyor" diyerek paylaşmıştı.

Ancak İsrail bu iddiaları şiddetle reddetti ve Lübnan'a yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Netanyahu'nun açıklamaları

Gazeteci Güngör Yavuzaslan A haber'deki açıklamalarında; "2018 yılında Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda gösterdiği bir fotoğrafı hatırlatmak istiyorum. Lübnan'da silah üretimi yapıldığını ve burasının bu limanın hedefleri olduğunu belirtiyor. Zaman zaman İsrail'in bu bölgelerde bazı operasyonları var. Buradan da iddia İsrail'in ya yangını sabotajla çıkardığı ya da İsansız hava araçları ile buraya bir müdahalesi oldu. Bu bir iddia. Ama Lübnan'lı kaynaklar bunun bir kaza ve yangın olduğunu dile getiriyor. Ancak bu patlama bütün Ortadoğu'yu bütün jeopolitiği etkileyecektir." dedi.

İsrail saldırdı iddiası

Bahçeşehir Üniversite Öğretim Üyesi Abdullah Ağar yaptığı açıklamasında; "Burada kim bu tür patlayıcıyı kullanacak şekilde alan oluşturduysa ki bununla ilgili Netanyahu'nun bir göndermesi var 2018'de BM Genel Kurulu'nda bu alanın fotoğrafını göstererek burada Hizbullah'ın hassas güdümlü füze ürettiğine dair iddialar ortaya attı ve bir cümle kurdu. Lübnan sivil nüfusunu bilerek tehlikeye atıyorlar. Şimdi bu işin bir kısmı burada Hizbullah'ın bu tür saldırılardan kurtulmak için sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı biliniyor." ifadelerini kullandı.