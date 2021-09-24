Net nakit döndüren 3 şirketten biriyiz

Akit Ekonomi

Hava yolu şirketi Pegasus’un Genel Müdürü Mehmet Nane, enerji maliyetlerinden yolcu adetlerine ve filo planlamalarına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Nane’nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Hhedge yöntemini kullandı

Enerji maliyetlerine paralel olarak gider kalemlerimiz artıyor. Biz, burada hedge yöntemlerini kullanıyoruz. Her sene yakıtın yüzde 60’ını hedge ediyoruz, yüzde 40’ını ise serbest piyasadan alıyoruz. 2021’de de aynı yöntemi uyguladık.

Mali yapımız kuvvetli. Malum, net nakit kavramı var. Net nakit, kısa ve orta vadeli borçların bankada tutulan nakitten çıkarılmasıyla elde ediliyor. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki hem ülkemizde hem de dünyada halka açık hava yolları içinde net nakit olarak kendini döndüren 3 firmadan biriyiz.

Temmuz ve ağustos ayları pozitif geçti. Ağustosta yolcu adedi geçen seneye göre daha iyiydi. 2021, 2020’yle nazaran daha verimli bir dönem ama 2019’a göre almamız, kat etmemiz gereken yol var.

12 milyon yolcu taşıdı

2020’nin ilk 8 ayında iç hatlarda 5.9 milyon yolcuyu, 2021’in aynı döneminde 7.7 milyon yolcuyu ağırladık. Dış hatlarda 2020’nin ilk 8 ayında 3.4 milyon, 2021’in aynı döneminde 4.4 milyon yolcu taşıdık.

Dış hatlarda olması gerekenin gerisindeyiz. Ana sıkıntımız öngörülemeyen Delta varyantına bağlı kapanmalardan ötürü dış hatlarda trafiğin umduğumuzdan yoğun gitmemesidir.

Önemli bir yerdeyiz

Dev ülkelerin Türkiye’ye seyahat kısıtlamalarını geç kaldırmaları da dış hatlarda artışı sınırlı kalmasına yol açtı.

Gelinen aşamada İngiltere’nin açılma kararı bizim için çok önemli. İngiltere bizim için ana transit noktalarından. İngiltere’ye sattığınız bir bilet iki bilete denk gelir.

İlerisi için umutluyuz çünkü ülkemiz önemli yerde, stratejik konumda.

Türkiye’ye geliş gidişler artacak gibi görünüyor.

Filo planlamalarımızda değişiklik yok. Bu planlamalar orta ve uzun vadelidir. Hatırlanacağı üzere Airbus’la 2012’de 100 uçaklık bir anlaşma yaptık. Bu İlk uçak teslimatı 2016’da gerçekleştirildi. Son teslimat 2024‘te yapılacak.

2021’de 7, 2022’de 20, 2023 18 yeni uçak filomuza dahil olacak. Bugünden 2024 sonuna kadar 51 uçağımız filomuza katılacak.

Filomuzu gençleştirmeye devam ediyoruz, edeceğiz.

Tedbirli, temkinli

Pandemi tehdidine karşı tetikteyiz.

Çalışanlarımız temkinliler, maskeler ve eldivenlerle çalışıyorlar.

Yolcularımız da tedbirlerini alıyorlar.

Uçuşlarımızda hijyen kurallarını tavizsiz uyguluyoruz.

Kabin bagajı konusunda çok hassasız. Otoritelerce belirlenen kurallara uyuyoruz.