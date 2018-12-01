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Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur operasyonunun kazananı bankalar

Bankacılık sektörü kur operasyonu sayesinde kârına kâr kattı. Akit’e konuşan uzmanlar, “Yüksek faizler dolayısıyla üretici, sanayici ve işletmeler zor durumdayken açıklanan bu veriler bankacılık sektörünün daha da acımasızlaştığını gösteriyor. Herkesin gösterdiği fedakârlığı bankalar göstermedi” dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:46
Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur operasyonunun kazananı bankalar

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından geçtiğimiz gün açıklanan bankacılık sektörü raporuna göre Ekim 2018 döneminde bankacılık sektörün dönem net kârı 11 milyar lira artarak 42 milyar 895 milyon lira oldu. Enflasyon ile mücadele programı ile döviz üzerinden Türkiye’ye yapılan saldırıların önüne geçmek için üreticiler ve esnaflar kârlarını asgari düzeye çekerken, bankacılık sektörünün rekor oranda kâr elde etmesini Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Yüksek faizler dolayısıyla üretici, sanayici ve işletmeler zor durumdayken açıklanan bu veriler bankacılık sektörünün daha da acımasızlaştığını gösteriyor. Herkesin gösterdiği fedakârlığı bankacılık sektörünün göstermesi gerekiyor” dedi.

45 milyar 895 milyon lira kâr ettiler

Rapora göre; Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim sonu itibarıyla 3 trilyon 990 milyar 510 milyon lira oldu. 2017 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 14,2 artarak 410 milyar 206 milyon liraya ulaştı. Ekim 2018 döneminde sektörün dönem net kârı geçen yılın aynı dönemine oranlar 11 milyar lira artarak 45 milyar 895 milyon lira olarak gerçekleşti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, “Yüksek faizler dolayısıyla üretici, sanayici ve işletmeler zor durumdayken açıklanan bu veriler bankacılık sektörünün daha da acımasızlaştığını gösteriyor. BDDK belirli adımlar atıyor ama bankalar kullandıkları araçlarla bu adımların üstesinden gelerek kârlı çıkmaya devam ediyor. Bankacılık çok güçlü bir sektör, belirli kalemlerden vazgeçmeleri sadece kârlarını biraz azaltır. Herkesin gösterdiği fedakarlığı bankacılık sektörünün göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

Bankalar somut adım atmalı

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, “Bankacılık sistemi her ne kadar bütün süreci son derece sınırlı limitler içerisinde yönettiğini ifade ediyor olsa da açıklanan kâr rakamları, bankacılık sektörünün aslında öz kaynağını desteklemek adına iyi bir kâr marjı ile çalışmaya devam ettiğini ve reel sektöre ekonominin sürdürülebilirliği açısından daha uygun koşullarda kredi kullandırabileceğini bu alanda ciddi manada hareket alanı olduğunu işaret ediyor. ‘Çok düşük kâr marjları ile kredi kullandırıyoruz’ diyen bankacılık sektörünün bu ifadelerinin inandırıcı olabilmesi için mutlaka çok daha somut adımlar atmaları, söz konusu krediye yönlendirilen kaynağın maliyeti ile kredi maliyeti arasındaki makası bir miktar kapatarak, reel sektörün kaynak ihtiyacını en iyi koşullarda karşılayacak, çok daha fazla çaba harcayabilecek bir hareket alanı olduğuna işaret ediyor bu rakamlar” dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:46
  1. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK)
  2. Enflasyon ile mücadele programı
  3. Akit
  4. Türk bankacılık sektörü
  5. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl
  6. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin

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