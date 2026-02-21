İngiltere'de tarihi adım: Eski Prens Andrew taht sırasından tamamen siliniyor!

Kral 3. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor için çember daralıyor. BBC'nin haberine göre, Epstein skandalının ardından dün yaşanan "kamu görevini kötüye kullanma" gözaltısı bardağı taşıran son damla oldu.

Hükümet, Andrew'un taht sırasındaki 8. yerini tamamen iptal edecek özel bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Eğer bu yasa parlamentodan geçer ve Kral onaylarsa, Andrew artık kraliyet veraset sisteminin hiçbir yerinde yer alamayacak.

MİLLETVEKİLLERİNDEN TARİHİ TASARIYA TAM DESTEK

İngiliz parlamentosunda hava tamamen Andrew’un aleyhine dönmüş durumda. Liberal Demokratlar ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) gibi muhalefet partileri, hükümetin bu yasa girişimine tam destek vereceklerini açıkladı.

İktidardaki İşçi Partisi içinde bazı vekiller "zaten tahta çıkma ihtimali yok, gereksiz" dese de, çoğunluk kraliyetin itibarını korumak için Andrew’un isminin veraset listesinden kazınması gerektiği görüşünde birleşiyor.

VERASET SİSTEMİ 13 YIL SONRA YENİDEN MASADA

İngiltere'de taht sıralaması en son 2013 yılında, Katoliklerle evlenenlerin haklarını düzenleyen bir yasayla değiştirilmişti.

Ancak bir ismin listeden tamamen atılması en son 1936’da tahttan feragat eden 8. Edward döneminde görülmüştü.

Şimdi ise 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin de onayı gereken bu devasa süreçle, Andrew’un krallıkla olan son bağı da koparılmak isteniyor.

TÜM UNVANLARI VE AYRICALIKLARI ELİNDEN ALINDI

Andrew’un düşüşü aslında yeni değil; Virginia Giuffre’nin cinsel istismar iddiaları sonrası York Dükü dahil tüm askeri ve kraliyet unvanları daha önce elinden alınmıştı.

Kral Charles’ın son hamlesiyle "Prens" unvanını da kaybeden Andrew, maliyetleri ve lüks yaşamı nedeniyle halkın tepkisini çekmişti.

Windsor Kalesi'ndeki evinden de çıkarılan eski prens, şimdi sadece unvanlarını değil, doğuştan gelen taht hakkını da kaybetmek üzere.