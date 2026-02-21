11 yaşındaki çocuk, Oyun konsolunu elinden aldı diye babasını uykusunda öldürdü!

Olay yerine gelen polis ekiplerine mutfakta oturduğu sırada "Babamı ben öldürdüm" diyen küçük çocuk, dehşetin detaylarını da anlattı. İddiaya göre Clayton, daha önce babasının elinden aldığı Nintendo Switch oyun konsolunu ararken silah kasasının anahtarını buldu. Oyuncağının kasanın içinde olduğunu düşünen çocuk, kasayı açtığında karşısına çıkan tabancayı alarak uyuyan babasının odasına yöneldi. Sorgusu sırasında Clayton, yatma saati geldiği için kendisine kızıldığına ve oyun konsolu verilmediği için çok öfkeli olduğunu belirtti. Tabancanın horozunu çekip babasını uykusunda vurduğunu itiraf eden çocuk, "O an çok kızgındım, ne olacağını veya sonuçlarını düşünmedim" dedi. Küçük çocuğun gözünün üzerindeki morluk ve dudağındaki kesik ise yetkililerin dikkatini çeken diğer unsurlar oldu.