İsrail ordusu 'İran saldırısı' için yüksek alarma geçti!'

ABD’nin İran’a yönelik askeri harekat hazırlığı iddiaları bölgede tansiyonu zirveye çıkardı. İsrail ordusu, olası bir çatışma dalgasına karşı en üst seviye alarma geçerken; Ordu Sözcüsü Defrin, "Parmaklarımız her zamankinden daha fazla tetikte" mesajını verdi.

ABD ve İran arasındaki gerilim geri dönülemez bir noktaya evrilirken, İsrail cephesinden "savaşa hazırız" mesajı geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yayımladığı video mesajla operasyonel gerçekliğin her an değişebileceğini belirterek, bölgesel gelişmeleri anbean izlediklerini vurguladı.

Defrin, İsrail ordusunun her yönden gelebilecek tehditlere karşı gözünü bir an bile kırpmadığını ifade ederken, İç Cephe Komutanlığı’nın şu an için sivil talimatlarda bir değişikliğe gitmediğini ancak halkın resmi duyuruları takip etmesi gerektiğini belirtti.

YAKIN ZAMANDA SALDIRI BEKLENTİSİ

İsrail basınında yer alan analizlerde, ABD’nin İran’a yönelik operasyonunun 'an meselesi' olduğu değerlendiriliyor.

Bu beklenti üzerine İsrail İç Cephe Komutanlığı’nın teyakkuza geçtiği bildirilirken, Kanal 12 televizyonu çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı: ABD düğmeye bastığı anda İsrail ordusu da saldırılara aktif olarak katılacak.

DONALD TRUMP TALİMATI VERMEYE ÇOK YAKIN

ABD’li yetkililerin İsrail medyasına sızdırdığı bilgilere göre, Başkan Donald Trump İran’a yönelik büyük çaplı bir askeri harekat emri vermek üzere.

Diplomatik yolların tükendiğini ve takvimin daraldığını belirten kaynaklar, askeri seçeneklerin artık masanın en başında durduğunu ifade ediyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik, dünyanın gözünü bir kez daha Tahran-Tel Aviv hattına çevirmesine neden oldu.

 

