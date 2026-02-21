Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

BİR ANDA ŞEHİR DEĞİŞTİRİYORLAR Ordu tarafından ikamet eden ve Samsun tarafında ise market işleten Fahrettin Kışla ise bir adımda şehir değiştirdiklerini belirterek, "Mahallenin bir tarafında Samsun'un plakaları ile dizilmiş araçlar, diğer tarafında ise Ordu'nun plakalarına ait araçlar diziliyor." diye konuştu.