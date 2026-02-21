  • İSTANBUL
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe ve Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe mahallelerinin arasında sadece bir yol geçtiği için 25 günü birer dakika arayla oruçlarını açacaklar...

#1
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

7 METRELİK YOL AYIRIYOR İkizce ilçesine 18 kilometre mesafedeki Şentepe ile Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe mahallelerini 7 metrelik yol ayırıyor.

#2
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

İki şehrin sınırı olan caddenin yarısının Ordu'ya, diğer yarısının ise Samsun'a ait olması nedeniyle bölgede yaşayanlar bazen ilginç durumlarla karşılaşabiliyor.

#3
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazana aynı dakikada oruç açarak başladı.

#4
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

RAMAZANIN 25 GÜNÜ BİRER DAKİKA ARAYLA ORUÇ AÇACAKLAR Mahalle sakinleri bu yıl ramazanın ilk dört günü aynı dakikada, diğer günler ise 1 dakika arayla oruçlarını açacak.

#5
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, gazetecilere, buranın bir tarafının Samsun'un Terme, diğer tarafının Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı olduğunu söyledi.

#6
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

İLK DÖRT GÜN AYNI ANDA İFTAR AÇILACAK Meridyen farklarından dolayı ramazanın ilk 4 günü aynı anda iftar açacaklarını anlatan Arslan, "Sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği." dedi.

#7
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

Geçen yıl Samsun ve Ordu'nun büyükşehir belediyeleri tarafından mahallenin ortasında iftar programı düzenlendiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

#8
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

"Burada artık binalar giydirilip boyanacak. İnşallah buranın şekli daha güzel olacak. Bizden taraf mor beyaz, Samsun tarafı kırmızı beyaz renklere hakim olacak. Güzel bir çalışma olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyorum."

#9
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

BİR ANDA ŞEHİR DEĞİŞTİRİYORLAR Ordu tarafından ikamet eden ve Samsun tarafında ise market işleten Fahrettin Kışla ise bir adımda şehir değiştirdiklerini belirterek, "Mahallenin bir tarafında Samsun'un plakaları ile dizilmiş araçlar, diğer tarafında ise Ordu'nun plakalarına ait araçlar diziliyor." diye konuştu.

#10
Foto - Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var

Öte yandan iki mahallede yaşayan vatandaşlar, ramazanın ilk günü aynı sofrada buluşarak iftar yaptı.

