  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pencere selamıyla başladı! Çöp kamyonu şoförüyle 3 yaşındaki kızın yürek ısıtan dostluğu TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek 11 yaşındaki çocuk, Oyun konsolunu elinden aldı diye babasını uykusunda öldürdü! Duyanlar şaşırıp kalıyor: Bu köyde iki iftar saati var Nasıl başvurulacak? Türk Telekom’dan Ramazan’da bedava kampanyası Enerjide Türkiye’yi uçuracak dev hamle: Ağızları açık bırakan yatırım sessiz sedasız onaylandı Sana da mı dümdüz küfretti, korkma söyle! AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından manidar açıklama Akaryakıta kallavi zam yolda! Bu defaki anahtar bıraktırmazsa, hiçbiri bıraktırmaz 5 Avrupa ülkesi kafa kafaya verip anlaştı, tarih bile verildi: Skandal kararı uygulamak için harekete geçtiler Türk askeri ülkedeydi, sondaj gemileri de yola çıkmıştı! Beklenmedik açıklama geldi: Durdurabiliriz
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek
AA Giriş Tarihi:

TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

Şirket, acil durumlarda saniyeler içinde devreye giren "Sıcak Uplink" ve bağımsız binalarda yedeklenen Felaket Kurtarma Merkezi çözümleriyle yayın sürekliliğini sağlayacak

#1
Foto - TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

TÜRKSAT AŞ, "Sıcak Uplink" ve Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) hizmetleriyle, yayıncılıkta afet anlarında dahi kesintinin önüne geçecek altyapı oluşturduğunu bildirdi.

#2
Foto - TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜRKSAT AŞ, uydu ve yayıncılık teknolojilerindeki gücünü, yüksek erişilebilirlik ve yayın sürekliliği arayan medya kuruluşları için "uçtan uca hizmet modeli" ile artırdı.

#3
Foto - TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

Yayın sürekliliğini koruyan "Sıcak Uplink" yedekliliği sistemiyle, yurt içi ve dışında ancak büyük yayıncıların yüksek maliyetli yatırımlarla kurabildiği teknolojik altyapı, tüm yayıncılar için ekonomik hale geldi.

#4
Foto - TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

Yayıncı sinyallerinin TÜRKSAT altyapısında sürekli işlendiği ve yayına hazır bekletildiği bu sistemde, acil durumlarda saniyeler içinde gerçekleşen otomatik geçiş kabiliyeti sayesinde yayın kesintisi riski ortadan kalkıyor.

#5
Foto - TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

Şirket, standart yedekleme yöntemlerine ek olarak "FKM Hosting" ve "Coğrafi Yedeklilik" hizmeti de sağlıyor.

#6
Foto - TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

Bu modelle yayıncı kuruluşların tüm teknik altyapısı, TÜRKSAT-Teleport yerleşkesindeki ana sistemde fiziksel olarak ayrılmış, bağımsız binalarda konumlandırılıyor.

#7
Foto - TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

Kurumlara özel tahsis edilen "headend, RF ve kontrol sistemleri", kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör destekli olarak endüstriyel iklimlendirme ve yüksek seviyeli fiziksel güvenlik katmanlarıyla korunuyor. Güvenli uzaktan erişim protokolleri sayesinde, afet veya risk durumlarında tüm yayın operasyonu "tek komutla" coğrafi olarak ayrılmış yedek merkeze aktarılabiliyor.

#8
Foto - TÜRKSAT’tan bir ilk ‘Sıcak Uplink' Deprem anında yayın kesilmeyecek

Aktif ve yönetilebilir bir hosting hizmeti sunan TÜRKSAT, bu altyapıyla da operasyonel verimliliği artırmayı ve teknik riskleri minimize etmeyi amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi
Gündem

Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi

CHP'li vekillerin yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği yönündeki iddialarına cevap veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, herha..
Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı

Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35..
Bakan Şimşek’ten flaş açıklama: Vergiler artmayacak
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten flaş açıklama: Vergiler artmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Programın geleceğine, siyasi sahiplenilmesine ilişkin spekülasyonlar artık bir karşılık bulmuyor. Tü..
Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek
Ekonomi

Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Rusların, ülkede 23 Şubat’ta kutlanacak Vatan Savunucuları Günü için Türkiye'ye gideceğini yazdı. Mısır ve ..
Erdoğan'dan sürpriz iftar!
Gündem

Erdoğan'dan sürpriz iftar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali ve Miyase Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!
Gündem

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleştirilen ilk toplantısında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23