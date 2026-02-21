21 Şubat 1965: Malcolm X'in şehit edilmesi (Amerikalı Siyahi Müslüman Lider)

Gerçek adı Malcolm Little olan Malcolm X, 19 Mayıs 1925’te Omaha’da (Nebraska) doğdu. Malcolm’un babası Earl Little, siyahilerin Amerika Birleşik Devletleri’nde özgürlüklerine kavuşamayacaklarına ve dolayısıyla Afrika’ya geri dönmeleri gerektiğine inanıyordu. Daha 4 yaşındayken büyük bir dehşete şahit olan Malcolm ve ailesinin evi, ırkçı çetelerin saldırısına uğrayarak ateşe verildi. Görüşleri nedeniyle sık sık ölüm tehditleri alan Earl Little, 1931’de suikasta kurban gidince Malcolm ve 7 kardeşi koruyucu ailelere verildi.







13 yaşında ıslahevi okuluna gönderildi. Islahevi okulundan ayrıldıktan sonra Boston’da yaşayan üvey ablasının yanına giden Malcolm, konser salonunda ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. Daha sonra New York’un suçla özdeşleştirilen mahallesi Harlem’e yerleşen ve çeşitli olaylara karışan Malcolm, 1946’da hırsızlık suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildi.



Charlestown Eyalet Hapishanesi’nde iki yıl yatıp ardından Concord Hapishanesi’ne nakledildi. Bu dönemde siyahi milliyetçiliği savunan ve hatta Tanrı’nın da siyahi olduğunu söyleyen Elijah Muhammed’in görüşlerini benimseyerek Müslüman olan kardeşlerinden bazılarıyla görüşmeye ve mektuplaşmaya başladı.







1952’de özgürlüğüne kavuşan Malcolm, Nation of Islam (İslam Milleti) hareketine katıldı ve köleliği simgelediği gerekçesiyle Little soyadını bırakarak, davasının isimsiz bir kahramanı olduğunu simgelemesi için “X” soyadını aldı. İslam Milleti adına televizyon ve radyo programlarına katılan, köşe yazıları yazan, büyük kitlelere hitap eden Malcolm sayesinde hareketin, 1952’de 500 olan üye sayısı 1963’te 30 bine ulaştı.



1964’te İslam Milleti ile bağlarını kopararak, “Muslim Mosque” (Müslüman Camisi) hareketini kurdu.

Aynı yıl hac için Mekke’ye giden Malcolm X, burada beyaz Müslümanlarla tanıştı ve onlarla dostluk kurdu, fikirlerini geliştirdi.







Siyahi milliyetçilikten vazgeçen Malcolm X, mücadelesini sadece siyahiler için değil tüm ırk ve etnik kökenden insanların hakları için sürdürmeye karar verdi.



Amerikan’ın ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan bir insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde El Hac Malik Şahbaz ismini kullanmaya başladı.







15 Şubat 1965 günü eşi ve 4 kızı ile yaşadığı New York’taki evi bombalandı. Olayda şans eseri kimse yara almadı. Malcolm X, bu olaydan 6 gün sonra 21 Şubat 1965’te Harlem’deki bir salonda konuşma yaptığı sırada yanına yaklaşan 3 kişinin silahından çıkan 15 kurşunun hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan Malcolm X kurtarılamayarak 39 yaşında şehid oldu.



