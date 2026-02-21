  • İSTANBUL
"Deprem bölgesinde gönül sofralarının misafiri olacağız"

3 yılda deprem bölgesini ayağa kaldıran iradeye vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Nasıl aileler çocuklarının mürüvvetini gördüklerinde mutlu, heyecanlı olursa işte o heyecanla, o aşkla bugün bütün AK kadrolar olarak depremden etkilenen 11 şehrimizin tamamında gönül sofralarında misafir olacağız." dedi.

"Yeni Evim İlk İftarım" programı kapsamında Adıyaman'a gelen Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu. Büyükgümüş, yaptığı konuşmada, 455 bininci konutun teslim edildiğini hatırlattı.

Depremden etkilenen 11 ilin hizmet seferberliğiyle toparlandığını belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

 

"Allah'a hamdediyoruz Hatay'da geçtiğimiz ay teslimini gerçekleştirdiğimiz 455 bininci konutla, konut teslimi itibarıyla amaçladığımız tabloya ulaşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Yine Allah'a hamdediyoruz ki milletimize verdiğimiz sözleri tutarak altyapısıyla, üstyapısıyla, konutlarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, barajlarıyla 11 şehrimizi ayağa kaldıran bir hizmet ve eser siyasetinin yolcuları olarak milletimizin huzurundayız."

 

Evlerine geçen afetzedelerle iftar sofrasında bir araya geleceklerini anlatan Büyükgümüş, "Alt ve üstyapısıyla yıkılmış şehirlerimizi elhamdülillah toparlamak AK Parti kadrolarına, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışan, gayret eden kadrolara nasip oldu. Nasıl aileler çocuklarının mürüvvetini gördüklerinde mutlu, heyecanlı olursa işte o heyecanla, o aşkla bugün bütün AK kadrolar olarak depremden etkilenen 11 şehrimizin tamamında gönül sofralarında misafir olacağız." diye konuştu.

 

Büyükgümüş, konutların faizsiz verildiğini hatırlatarak, "Bu çalışmalarımızı siyasetin en büyük mutluluğu, kazancı ve amacı olarak değerlendiriyoruz. Biz istiyoruz ki Türkiye'de siyasetin seviyesi de mutlaka ama mutlaka millete hizmette yer almak olmalıdır." dedi.

Konut teslim süreçlerine yönelik eleştirilere de değinen Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

 

"Yalanla, dolanla, iftirayla... İşte deprem konutları teslim edildi. Önce bunu teslim edemeyeceğimiz söylendi. Teslim ettik, yok efendim şöyle fahiş fiyatla vatandaşa verilecekmiş, faiz uygulanacakmış. Noktayı Recep Tayyip Erdoğan koydu mu? Koydu. Elhamdülillah en uygun imkanlarla, en uygun ödeme şartlarıyla faizsiz şekilde 18 yılı süren ödeme şekliyle, bugün ben almak istiyorum dediğinde cüzi bir miktarla vatandaşlarımız evlerinde huzurla yaşayacak."

Kaynak: Sabah

