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Aktüel

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Yaralı halde güllük limanı kıyısında bulunan nesli tükenmekte olan caratta caretta cinsi deniz kaplumbağası AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:14:46 -
Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Yaralı halde güllük limanı kıyısında bulunan nesli tükenmekte olan caratta caretta cinsi deniz kaplumbağası AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.


Güllük limanında yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıda bir hareketlilik olduğunu fark etti. Kıyıya doğru yanaşan vatandaşlar dev deniz canlısını görünce şok oldu. yaralı halde çırpınan caretta carettayı, DEKAMER’den (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) arayarak yardım istedi. AKUT ekiplerine ulaşan DEKAMER yetkilileri yaralı kaplumbağanın bulunduğu lokasyonu gönderdi. 3 AKUT gönüllüsü Güllük Limanı’na giderek yaralı caretta carettayı denizde çıkardı. DEKAMER yetkililerine teslim edilen Caretta caretta tedaviye alındı.

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