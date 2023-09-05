  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı

İslam Memiş'ten dikkat çeken altın fiyatları analizi

Akaryakıta çok büyük zam! İstasyonlara gidip tabelayı görenler küçük çaplı bir kriz geçirebilir

CHP’de İstanbul denklemi! Hesaplar karıştı

CHP’de MYK toplandı ve danışman krizine kesin çözüm bulundu! Artık sosyal medya hesaplarına bakılmadan danışman atanmayacak

İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı! Atatürkçüyüz biz" sözleriyle hakaret etti

Komşuda yoksulluk oranı tüm zamanların en düşük seviyesinde

Su olmadan tarlaya ekildi! Çiftçi aldığı sonuç karşısında şoka uğradı: Her yerden fışkırıyor

Rusya'dan Kuzey Kore'ye, ABD'yi dumura uğratacak teklif!

Dünya rezervlerinin yüzde 75'i Türkiye'de! Her yerden çıkıyor... Araplar kapımızı çaldı, flaş hamle geliyor
Gündem Nesli tükenmekle karşı karşıya: Satın aldığı 2 bin beyaz gergedanı doğaya salacak
Gündem

Nesli tükenmekle karşı karşıya: Satın aldığı 2 bin beyaz gergedanı doğaya salacak

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:43:00 -
Nesli tükenmekle karşı karşıya: Satın aldığı 2 bin beyaz gergedanı doğaya salacak

O STK ülkede bulunan dünyanın en büyük gergedan çiftliğini satın aldığını ve içerisindeki 2 bin güney beyaz gergedanı doğaya salacağını açıkladı.

Güney Afrika'da bir sivil toplum kuruluşu (STK), ülkede bulunan dünyanın en büyük gergedan çiftliğini satın aldığını ve içerisindeki 2 bin güney beyaz gergedanı doğaya salacağını açıkladı.

Johannesburg merkezli African Parks kuruluşu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Botsvana sınırında iflas etme eşiğindeki "Platinium Rhino" çiftliğini satın aldığını duyurdu.

Açıklamada, 7 bin 800 hektarlık çiftlikte yaşayan 2 bin beyaz gergedanın yürütülen proje kapsamında 10 yılda peyderpey doğaya geri döndürüleceği aktarıldı.

Sivil toplum kuruluşu, çiftlikte gergedan yetiştirme faaliyetlerine de son vereceğini belirtti.

20. yüzyılın başında nesli tükenmek üzere olan güney beyaz gergedanlarının sayısı koruma faaliyetleri sayesinde 2012'de 20 bine kadar ulaştı. Ancak avcılık faaliyetleri yüzünden bu sayı günümüzde 13 bine kadar geriledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mevcut gergedan nüfusunun yüzde 80'ine ev sahipliği yapan Güney Afrika'da her yıl yüzlerce gergedan, yüksek maddi değere sahip boynuzları için kaçak avcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden yoğun rağbet gören yasa dışı gergedan boynuzu ticareti, nesilleri tükenmekte olan gergedan türleri için ciddi tehdit oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23