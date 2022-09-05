Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Erzurum'da görüntülendiler

Erzurum’da nesli tükenmekte olan yaban keçileri bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum’un Horasan ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yazılıtaş anıtının da bulunduğu dağlık alanda vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastladı.

Kayalıklara tırmanarak uzaklaştı

Yaban keçileri, kayalıklarda gezerken fark eden vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kaydetti. Bir anda vatandaşları fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanarak uzaklaştı.

O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi.