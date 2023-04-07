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Yerel Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru orada görüntülendi
Yerel

Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru orada görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-04-07 08:43:00 -

Harşit Çayı’nda koruma altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gümüşhane’de Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayı’nda su samuru görüntülendi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunun görüntüleri bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çay kenarında suda oynadığı görülen su samuru bir süre sonra sudan çıkarak gözden kayboldu.

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