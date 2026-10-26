Nesli tükenme tehlikesi altında... Tunceli'de görüntülendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tunceli'de koruma altındaki ve nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan bir dağ keçisi, yol kenarında aniden ortaya çıkarak kameralara yansıdı.
Tunceli Ovacık kara yolunda, Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçisi görüntülendi.
Görüntülerde yol kenarında görünen dağ keçisi, kendisini görüntüleyen aracı gördüğünde irkilerek dağa çıktı.
Bir süre şaşkınlıkla vatandaşı izleyen dağ keçisi, ardından gözden kayboldu.