  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Nesli tükenme tehlikesi altında! Ölü olarak bulundu
Yerel

Nesli tükenme tehlikesi altında! Ölü olarak bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü olarak bulundu. Yetkililer ölü kaplumbağayı sahilden kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 20:53:00 -
Nesli tükenme tehlikesi altında! Ölü olarak bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü kaplumbağayı fark etti. Ölü kaplumbağayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

Nesli tükenme tehlikesi altında

Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta kaplumbağası olduğu anlaşıldı.

Yetkililer ölü kaplumbağayı sahilden kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay