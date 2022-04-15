Nesli tükenme tehlikesi altında! Ölü olarak bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü olarak bulundu. Yetkililer ölü kaplumbağayı sahilden kaldırdı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü bulundu.
Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü kaplumbağayı fark etti. Ölü kaplumbağayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
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Nesli tükenme tehlikesi altında
Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta kaplumbağası olduğu anlaşıldı.
Yetkililer ölü kaplumbağayı sahilden kaldırdı.