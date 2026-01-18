  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dursun Özbek transfer yapmayı unuttu mu? Galatasaray tribünlerinden istifa sesleri yükseldi! Antalya Büyükşehir Belediyesinde usulsüz harcamalar! Soruşturmasında 5 tutuklama Suriye Ordusu'ndan Fatih Sultan Mehmed Göndermesi İslami Cihad'dan Trump'ın konseyine ret! Konut fiyatları düşmüyor! ABD’den Suriye’de El Kaide operasyonu! Üst düzey terörist öldürüldü İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı! 18 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Putin'in temsilcisinden olay yaratan çıkış: "Babanız Trump'ı kışkırtmayın!" İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’ten skandal çağrı
Yerel Nesli tükenme tehlikesi altında... Bolu'da görüntülendi
Yerel

Nesli tükenme tehlikesi altında... Bolu'da görüntülendi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Nesli tükenme tehlikesi altında... Bolu'da görüntülendi

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehdidi altındaki su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan su samuru, Yedigöller Milli Parkı’nda kayda alındı. Görüntülerde, göl içerisinden çıkan su samurunun bir süre çevreyi incelediği, ardından tekrar suya girerek gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Görüntüler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Doğanın sevimli misafirlerinin, korunan alanlarımızda özgürce ve güvenle yaşayabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı’dan 81 ilde gıda seferberliği: Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir!
Bakan Yumaklı’dan 81 ilde gıda seferberliği: Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir!

Ekonomi

Bakan Yumaklı’dan 81 ilde gıda seferberliği: Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir!

Kırsal kalkınmada dev adım! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 156 yerel gruba %100 hibe desteği
Kırsal kalkınmada dev adım! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 156 yerel gruba %100 hibe desteği

Gündem

Kırsal kalkınmada dev adım! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 156 yerel gruba %100 hibe desteği

Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"
Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"

Gündem

Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!"

Bakan Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katıldı
Bakan Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katıldı

Tarım

Bakan Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23