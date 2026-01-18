Nesli tükenme tehlikesi altında... Bolu'da görüntülendi
Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehdidi altındaki su samuru görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan su samuru, Yedigöller Milli Parkı’nda kayda alındı. Görüntülerde, göl içerisinden çıkan su samurunun bir süre çevreyi incelediği, ardından tekrar suya girerek gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
Görüntüler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Doğanın sevimli misafirlerinin, korunan alanlarımızda özgürce ve güvenle yaşayabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.