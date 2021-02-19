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Dünya Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı
Dünya

Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı

ABD'de nesli tükenmekte olan türler arasındaki kara ayaklı gelincik, 30 yıl önce ölen bir hayvandan alınan genlerle klonlandı. Elizabeth Ann adlı gelinciğin sevimli duruşuna rağmen vahşi bir etçil olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2021-02-19 18:50:00 - 2021-02-19 18:53:31
Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı

ABD'de Bilim adamları nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan kara ayaklı gelinciği, 30 yıl önce bir hayvandan alınan genler sayesinde klonlamayı başardı.

10 Aralık'ta dünyaya gelen gelinciğe Elizabeth Ann ismi verildi.

Perşembe günü duyurulan habere göre gelinciğin sevimli duruşuna rağmen insan parmağını ısırıp kopartabilecek kadar da güçlü olduğu kaydedildi.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi Koordinatörü Pete Gober, gelinciğin tesiste büyüyeceğini bu nedenle doğaya bırakılmayacağını açıkladı.

Willa'dan klonlandı

Elizabeth Ann, 1988'de ölen ve hücrelerinin dondurularak saklandığı 'Willa' isimli gelincikten klonlandı.

The New York Times'a göre, araştırmacılar klonlama işlemiyle siyah ayaklı gelincik popülasyonuna genetik çeşitlilik getirmeyi umuyor.

San Diego'daki hayvanat bahçesinde 1.100'den fazla tür dondurulmuş olarak tutuluyor. Gelincikten sonra nesli tükenmiş bir güvercin türünün klonlanması planlanıyor.

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