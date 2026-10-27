  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump, çıldırdı! "İhbar edenlere 1 milyon dolar ödenecek" Avrupa’yı alev alev yakan kriz İtalya’yı esir aldı! Fransa’dan sıçrayan gösteriler büyüyor: Milano’da asker sokağa indi! SPK eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı Avukat Yaşar Baş’tan dikkat çeken Batı analizi! "Students kelimesi Doğu’da Taliban, Batı’da demokrasi meleği oluyor!" Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Tera ve Pusula'nın faaliyetleri durduruldu Zorlu derbide kazanan Aslan Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma! MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Tahran’da misilleme alarmı! İran’dan ABD’ye ağır gözdağı! Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor
Yaşam Nesli koruma altında! Ormanın derinliklerinde böyle görüntülendi
Yaşam

Nesli koruma altında! Ormanın derinliklerinde böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan ve nesli koruma altında bulunan vaşak, Erzurum’un Olur ilçesinde böyle görüntülendi.

Erzurum’un Olur ilçesinde yaban hayatı denetimi yapan ekipler, ormanın derinliklerinde nadir rastlanan bir görüntüyle karşılaştı.

 

Erzurum Doğa Koruma ve Millî Parklar Oltu Şefliği ekipleri, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik denetimleri kapsamında saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında kayalık ve sık ormanlık yapısıyla dikkat çeken bölgede hareket eden bir vaşak fark edildi. Ekipler tarafından kayıt altına alınan vaşak, bir süre doğal ortamında avlandıktan ve çevreyi gözlemledikten sonra gözden kayboldu.

 

Yetkililer, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Görenler gözlerine inanamadı! Vaşak ailesi ilk kez görüntülendi
Görenler gözlerine inanamadı! Vaşak ailesi ilk kez görüntülendi

Yerel

Görenler gözlerine inanamadı! Vaşak ailesi ilk kez görüntülendi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23