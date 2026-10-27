Nesli koruma altında! Ormanın derinliklerinde böyle görüntülendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan ve nesli koruma altında bulunan vaşak, Erzurum’un Olur ilçesinde böyle görüntülendi.
Erzurum’un Olur ilçesinde yaban hayatı denetimi yapan ekipler, ormanın derinliklerinde nadir rastlanan bir görüntüyle karşılaştı.
Erzurum Doğa Koruma ve Millî Parklar Oltu Şefliği ekipleri, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik denetimleri kapsamında saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında kayalık ve sık ormanlık yapısıyla dikkat çeken bölgede hareket eden bir vaşak fark edildi. Ekipler tarafından kayıt altına alınan vaşak, bir süre doğal ortamında avlandıktan ve çevreyi gözlemledikten sonra gözden kayboldu.
Yetkililer, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.