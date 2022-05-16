Nesin’in iftirası tescillendi

Yavuz Selim İstanbul

Çiftliğe çevirdikleri Çatalca’da adeta saltanat kuran Nesin Vakfı’nın yasadışı bağışlarla hakimiyetini büyüttüğü bölgeye, kendilerine vakfedilen arazi sebebiyle gelen dindar Rabıta Vakfı’na yönelik saldırılarını boşa çıkaran tapu belgesine Akit ulaştı.

Sözünü tut ve hemen özür dile

Yasadışı bağış yolsuzluğu sebebiyle hesaplarının bloke edilmesi üzerine bölgede faaliyet yürüten dindar vakıf mensuplarını hedef alan Nesin Vakfı Başkanı Ali Nesin’in, kendileriyle ilgili bağış soruşturmasının Rabıta Vakfı’nın bölgede olmadığı tarihte başlatıldıysa özür dileyeceğini söylemişti. “Dinci vakıf hedef gösterdi diye paralarımıza el konuldu” diyerek fondaş medya ve CHP’yi ayaklandıran Nesin Vakfı’nın saldırdığı Rabıta Vakfı’nın bölgeye, yolsuzluk soruşturmasının raporlaştırıldığı tarihten daha sonra geldiğini gösteren tapu belgesi ortaya çıktı.

İşte tapu, işte tarih

Çatalca Gökçeali Mahallesi’nde Nesin Vakfı’na komşu arazide 130 Ada, 5 Parsel’de 7 bin 949 metrekarelik tarlanın tapusunun Rabıta Vakfı’na tescil tarihinin 12/05/2020 olduğu saptandı. Tapuda 80041020 no’lu taşınmazın “İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyet Bağışı”nın Rabıta Vakfı’na 12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun Nesin Vakfı’nın “yardım toplama kanununa” aykırı faaliyetinin tespiti ve denetim raporu hazırladığı tarih ise 20/04/2020 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlar, Nesincilere yönelik bağış yolsuzluğu soruşturmasından haftalar sonra Rabıta Vakfı’nın Çatalca’da arazi sahibi olduğunu belgeliyor. Akit’in soruları üzerine Nesin Vakfı Başkanı Ali Nesin’in “Tarih konusuyla ilgili bilgi bende yok. Eğer doğruysa özür dilerim” sözlerini hatırlatan kamuoyu şimdi Nesincilerin Rabıta Vakfı’ndan özür dilemesini bekliyor.