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Medya Neşelenecek başka bir şey bulamadın mı? Etekli Ertuğrul'dan mizah rezilliği!
Medya

Neşelenecek başka bir şey bulamadın mı? Etekli Ertuğrul'dan mizah rezilliği!

İstanbul Bebek'teki rezil görüntüleri kaleme alan Ertuğrul Özkök, bir yazar ciddiyeti ile yaşanan ahlaksızlığa tepki göstereceğine, kendince "mizah" yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 00:59:00 -
Neşelenecek başka bir şey bulamadın mı? Etekli Ertuğrul'dan mizah rezilliği!

Hürriyet'ten kovulduktan sonra eşine göndermede bulunarak, "Tansu'ya Mektuplar" adlı köşesinde yazan Ertuğrul Özkök, Bebek'te birisi akıl hastası diğeri tinerci olduğu ortaya çıkan çiftin gayr-i ahlaki yakınlaşmasını kaleme aldı.

Rezillik üzerinden mizah yapmaya çalıştı

Yaşanan rezil olaya bir yazar ciddiyeti ile tepki koymak yerine, kendince "mizah" yapan Özkök, yazısına "Bu sabah bu ülkedeki pek çok vatandaş gibi karamsar bir duyguyla uyandım." sözleriyle başladı.

Telefonuna gelen gayr-i ahlaki iki mesajı paylaşaran Özkök, şunları yazdı:

Bir arkadaşımdan gelen WhatsApp mesajı ile gülmekten yatağa çakıldım.
Bana "Alaindelioğlan" isimli bir hesaptan yapılmış bir paylaşımı göndermiş.

Aynen şöyle:

Arkadaşlar Florya yolu sevişmek isteyenler için trafiğe kapatıldı. Sevişmek isteyenler Tarabya sahil yoluna yönlendiriliyor bilginiz olsun.

Altındaki imza da şu:

Sevişgen Anarşistler…

Okurken yıkıldım. Gerçek bir hesap mıdır, yoksa biri uydurmuş mudur bilmiyorum.

Ama gönderen arkadaşım altına şu notu eklemiş:

Faydalı bir bilgi paylaşalım…

Bir başka arkadaş da yorum yazmış:

Abi, Bebek’i yasaklarsan millet alternatif yollar bulur…

Her gün buna benzer onlarca komik mesaj geliyor bana… Eminim sizlere de geliyordur.

Neşelenmek için yazmış!

Bebek'teki kepazeliği "neşelenme aracı" olarak gördüğünü belirten Özkök, yazısının ilgili bölümünü şöyle tamamladı:

Bunu niye yazıyorsun derseniz, vallahi de şundan yazıyorum:

Yahu biraz neşelenelim.

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