Nereye gidecek?

A Milli takımda ikinci dönemini yaşayan ve büyük bir hayal kırıklığıyla milli takım kariyerini sonlandıran Şenol Güneş'in yeni durağının nere olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor.

Akşam gazetesinin haberine göre Başakşehir, Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.

2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla üçüncülük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in kafasında yine aynı plan olduğu ve Avrupa'dan bir teklif almaması halinde bu coğrafyada bir takımla anlaşma sağlayabileceği öne sürüldü.