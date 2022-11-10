Nereden nereye... Futbolu unuttu unutacak!

Ülkemizde en son Fenerbahçe formasını giyen Jose Sosa, bu sene memleketi Arjantin' transfer olmuştu. Estudiantes'e geri dönen Jose Sosa adeta futbolu unuttu. Deneyimli yıldızın emeklilik aşamasında olduğu ifade edildi.

Türkiye'de en son Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, bu sezon başında ülkesine geri dönmüştü. Beşiktaş ve Trabzonspor'da gösterdiği performans ile adını tarihe geçiren Arjantinli yıldızın Fenerbahçe performansı beklentilerin altında kalmıştı. Estudiantes'te bu sezon formaya hasret kalan 37 yaşındaki futbolcunun emeklilik kararı verebileceği belirtildi.

Akşam'a göre; Estudiantes'te başladığı kariyerine; Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan, Trabzonspor, Fenerbahçe gibi takımları sığdıran Jose Sosa bu yaz Arjantin'e geri dönmüştü.

Altyapısından yetiştiği Estudiantes'e Fenerbahçe'den transfer olan 37 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 2 maça çıkabildi. 66 dakika sahada kalabilen Sosa, 13 maçta da kadro dışı kaldı.

Arjantin basını, deneyimli futbolcunun normalde sezon sonunda emekli olmayı düşündüğünü, ancak bu kararını erkene çekip yakın zamanda da futbolu bırakabileceğini ileri sürdü. İstemeden de olsa bu kararı aldığı belirtilen Sosa, sarı-lacivertlilerde bile bu kadar uzun süre formasından uzak kalmamıştı.

Fenerbahçe döneminde de futboldan mental olarak uzak olduğu gözlemlenen Arjantinli yıldız, 2 sezon çubuklu formayı giymiş ve 63 maça çıkmıştı. 37 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de 4 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

Jose Sosa Türkiye'de sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını terletti. Süper Lig'de toplamda 194 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 30 gol 39 asist ile Türkiye kariyerinde iz bırakmayı başardı.

Sosa, 2015-16 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu, 2019-2020 sezonunda da Trabzonspor ile Türkiye Kupası zaferini yaşadı.