Nereden nereye! Davutoğlu'nun HDP aşkı karşılık buldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu terör partisi HDP'ye destek açıklamasında bulundu. Davutoğlu'nun HDP aşkı sonunda karşılık buldu.

HDP'ye yönelik gerçekleştirilen terör operasyonu sonrasında Davutoğlu'nun kendilerini aramalarından memnuiyet duyduklarını dile getiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "O dönem iktidar içinde olan bugün bir şekilde iktidardan kopmuş, gerçekleri bilen insanların konuşmasının önemli rol olduğunu düşünüyorum. Davutoğlu çözüm sürecinde birlikte mesai harcadığımız bir isim. Davutoğlu’nun HDP’ye yapılan operasyon karşısında söz kuracağını düşünüyorum" dedi.

Terör örgütü PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı’na konuşan Buldan, HDP yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen Kobani operasyonunun ardından Davutoğlu’nun kendilerini aramasından övgüyle bahsetti.

Davutoğlu'nun HDP'yi aramasının oldukça önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan Buldan, "Davutoğlu'nun bizi arayp dayanışma duygularını iletmesi oldukça kıymetli ancak bu konuda konuşmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen de konuşacağına inanıyorum" diye konuştu.

HDP'ye karşı gerçekleştirilen operasyonların "siyasi" olduğunu ileri süren Buldan, "Bu gözaltılar AK Parti hükümeti ve ortağının birlikte hazırladığı ve hayata geçirdiği bir operasyon." dedi.

Muhalefet partilerine çağrıda bulunan Buldan, "Saldırılar karşısında ses çıkarmazsak, birlikte hareket etmezsek, bütün bu hukuksuzluklar karşısında haksızlığa uğrayan tarafı yalnız bırakırsak, bugün bize yapılan yarın başka bir kesime yapılır." ifadelerini kullandı.

"AK Parti saldırdıkça muhalefet mücadeleyi büyütmek zorundadır. Mücadelenin büyümesi, demokrasi çemberinin genişlemesi anlamına geliyor" diyen Buldan Baroların hedef gösterildiğini, Türk Tabipler Birliği'ne ise gözdağı verildiğini söyledi.

Muhalefetin HDP'ye destek açıklamasını da takdir eden Buldan, skandal sözler sarfederek kriz çığırtkanlığı yaptı. HDP'ye yapılan operasyonlara sessiz kalınmamasını isteyen Buldan yarın bir gün sıranın diğer partilere geleceğini iddia ederek "Bu endişeyi bertaraf etmenin zamanı gelmiştir" dedi.