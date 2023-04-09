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Spor Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Caner?
Spor

Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Caner?

Yeniakit Publisher
2023-04-09 22:47:00 -
Nereden nereye... Bu hallere düşecek miydin Caner?

Sezona Fatih Karagümrük'te başlayan Caner Erkin, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde takımdan ayrılarak Medipol Başakşehir'in youlunu tutmuştu. Tecrübeli oyuncu eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'de de şoku yaşadı.

Sezona Fatih Karagümrük'te başlayan Caner Erkin, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde takımdan ayrılarak Medipol Başakşehir'in youlunu tutmuştu. Tecrübeli oyuncu eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'de de şoku yaşadı. 

Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olmasının ardından buradan sürpriz bir şekilde ayrılan Caner Erkin, eski takım arkadaşı da olan Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yolunu tutarken, hiçbir şey beklediği gibi olmadı.

Düzenli forma şansı bulabilmek adına Başakşehir'i tercih eden ancak, şu ana kadar yalnızca 4 dakika forma şansı bulabilen Erkin bin pişman oldu.

Karagümrük'ten ayrılmasının ardından Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen tecrübeli oyuncuya Mallorca ve Getafe başta olmak üzere bazı Avrupa ekipleri talip olmuştu. İstanbul'daki düzenini bozmak istemeyen ve düzenli forma şansı bulmayı hedefleyen Caner Erkin'in tercihi Başakşehir olmuştu.

Akşam'a göre; Caner Erkin'in kariyeri hiç de planladığı gibi gitmiyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gözüne giremeyen deneyimli sol bek adeta unutuldu.
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Şu ana kadar turuncu-lacivertlilerde sadece 4 dakika süre alabilen Caner Erkin, yedek kulübesinden çıkamaz hale geldi. Caner Erkin'in Başakşehir tercihi sebebiyle büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtiliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. Süper Lig'in ilk yarısında Karagümrük formasıyla 12 maça çıkan Caner Erkin 6 asistlik katkı vermişti.

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