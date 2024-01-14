Nereden inceldi ise ilişkiler oradan kopsun! Türkiye de ABD üslerini artık hedef alması gerekmez mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, terör örgütü PKK'nın Amerikan silahlarıyla Mehmetçik'e saldırdığını vurgulayarak dikkat çekici ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Üç ayı aşkın süredir Gazze’de siviller öldürülüyor..

Bebekler, kadınlar öldürülüyor.

Hastaneler bombalanıyor..

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Birleşmiş Milletler de, onun Güvenlik Konseyi de.. Bu katliamlara bir çözüm bulamadı. Seyrediyorlar.

Hatta dahası var, “Meşru müdafaa hakkı kullanılıyor” açıklaması yapıyorlar..

Husi’ler, Gazze’de sivil katliamı yapan İsrail bandıralı ticari gemilerin Kızıldeniz’den geçişleri sırasında vuracaklarını açıkladılar..

4 Aralık’ta da ilk eylemlerini gerçekleştirdiler..

Gazze’de bebeklerin ölmesine seyirci kalan BM, ticari gemilere yönelik bu eylemleri hemen görüştü ve “Gemisine saldırılan ülkelerin meşru müdafaa hakkı vardır” kararı aldı..

Anında Amerika ve İngiltere birlikte, Husi’lere saldırmaya başladı..

Gazze’de çocukların ölümüne seyirci olanlar..

“Gazze’de çocuklar niye ölüyor. Gazze’de siz çocukları öldürürseniz, biz de sizin ticaret gemilerinizi vururuz” diyen Husi’lere karşı hemen saldırıya başladılar..

Oysa..

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