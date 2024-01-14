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Gündem Nereden inceldi ise ilişkiler oradan kopsun! Türkiye de ABD üslerini artık hedef alması gerekmez mi?
Gündem

Nereden inceldi ise ilişkiler oradan kopsun! Türkiye de ABD üslerini artık hedef alması gerekmez mi?

Yeniakit Publisher
2024-01-14 10:17:00 -
Nereden inceldi ise ilişkiler oradan kopsun! Türkiye de ABD üslerini artık hedef alması gerekmez mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Gazze, Kızıldeniz, K. Irak" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, terör örgütü PKK'nın Amerikan silahlarıyla Mehmetçik'e saldırdığını vurgulayarak dikkat çekici ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Üç ayı aşkın süredir Gazze’de siviller öldürülüyor..

Bebekler, kadınlar öldürülüyor.

Hastaneler bombalanıyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birleşmiş Milletler de, onun Güvenlik Konseyi de.. Bu katliamlara bir çözüm bulamadı. Seyrediyorlar.

Hatta dahası var, “Meşru müdafaa hakkı kullanılıyor” açıklaması yapıyorlar..

Husi’ler, Gazze’de sivil katliamı yapan İsrail bandıralı ticari gemilerin Kızıldeniz’den geçişleri sırasında vuracaklarını açıkladılar..

4 Aralık’ta da ilk eylemlerini gerçekleştirdiler..

Gazze’de bebeklerin ölmesine seyirci kalan BM, ticari gemilere yönelik bu eylemleri hemen görüştü ve “Gemisine saldırılan ülkelerin meşru müdafaa hakkı vardır” kararı aldı..

Anında Amerika ve İngiltere birlikte, Husi’lere saldırmaya başladı..

Gazze’de çocukların ölümüne seyirci olanlar..

“Gazze’de çocuklar niye ölüyor. Gazze’de siz çocukları öldürürseniz, biz de sizin ticaret gemilerinizi vururuz” diyen Husi’lere karşı hemen saldırıya başladılar..

Oysa..

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Yorumlar

hasel

Başlığı ben de destekliyorum.Ama,biraz daha sabır.Eksiklerimizi tam tamamlayalım.Ondan sonra süpürelim.Yok,teröristan hemen kurulacaksa veya böyle girişim varsa;bekleyemeyiz.Hemen süpürmeliyiz.O zaman 85 milyonun hepsi asker olur.Sonuç lehimize olur,şüphe etmiyorum.Önce Irak ve Suriyeyi yanımıza alalım.Olmazsa tek çare uygulansın.

Mesut Sarp

Çoktan hedef alınmalıydı. milyonlarca insanımız İsrail'e karşı yürürken İsrail'e bilgi akımı sağlayan kürecik radar üssünü dahi kapatmadik. Basiretsizlik değil mi?
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