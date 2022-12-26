Nerede doğal gaz bulundu? Ne kadar nerede doğal gaz keşfedildi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından doğal gaz keşfi açıklamasında bulundu. Peki, nerede doğal gaz bulundu?
Senenin son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda bir müjde verdi. Peki, doğalgaz rezervi nerede bulundu?
Nerede doğal gaz bulundu? Ne kadar nerede doğal gaz keşfedildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti” dedi.