‘Nerede devlet’ diyen Şahan'dan teklif: ‘Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin’

Sanatı ve oyunculuğundan çok Marmaris’e 67 kilometre mesafedeki mahallede aldığı yazlık villasının önündeki sahile kaçak iskele yaptırıp, ‘Özel mülktür girilmez’ tabelası asmasıyla bilinen Şahan Gökbakar, bu kez Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Akıl vermeye kalkıştı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekme kararını eleştiren Gökbakar, ““Direk sıfır yapsanıza faizi... Niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin... Artık o zaman baronlar, lobiler, dış güçler, kıskanan eden vs. onlar düşünsün... Not: Bu bir tavsiye değildir” dedi.