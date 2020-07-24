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Aktüel

Nepal'deki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 132’ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:04:50 -
Nepal'deki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 132’ye yükseldi

ANKARA (AA) - Nepal’de şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 132’ye çıktı.

Hindustan Times gazetesindeki habere göre, Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Merkezince (NDRRMA) yapılan açıklamada, son 40 günde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 128 kişinin yaralandığı, 53 kişinin kayıp olduğu ve yaklaşık 1000 ailenin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının da 132’ye yükseldiği bildirildi.

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları sürerken, afetten etkilenen binlerce kişi oluşturulan barınaklara tahliye edildi.

Sel ve heyelanlardan ülkedeki 77 bölgenin 70’i etkilendi.

Geçen sene muson sezonunun ilk 40 gününde 48 kişi ölmüştü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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