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Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor

Rus Donanması, denizlerdeki stratejik dengeleri kökten değiştirecek 13.800 tonluk nükleer enerjili Yasen-M sınıfı denizaltı "Murmansk"ın inşasına resmen başladı. 600 metre derinliğe kadar dalabilen ve Zircon hipersonik füzeleriyle donatılan bu teknolojik dev, uzun süreli operasyon kabiliyetiyle ABD'nin denizdeki üstünlüğüne doğrudan meydan okuyor. 100 güne kadar su altında kesintisiz kalabilen ve akustik izi minimuma indirilmiş platform, modern deniz harbinin kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor.

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Foto - Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor

Rus Donanması, denizaltı filosunu modernize etme hedefleri doğrultusunda stratejik bir hamle daha gerçekleştirdi. Project 885M Yasen-M sınıfının dokuzuncu gemisi olan Murmansk nükleer enerjili saldırı denizaltısının omurga döşeme töreni, 17 Haziran tarihinde yapıldı. Uzun menzilli saldırı, gemisavar harbi ve açık deniz operasyonları için özel olarak tasarlanan nükleer enerjili saldırı denizaltısı, modernize edilmiş serinin en yeni temsilcisi olarak kayıtlara geçti. Moskova yönetimi, son yıllarda gelişmiş seyir füzeleri ve hipersonik silahlar taşıyabilen nükleer enerjili platformlara yönelik yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Denizaltı filosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında inşa edilen Murmansk, Rusya'nın denizlerdeki stratejik üstünlüğünü koruma amacına hizmet edecek.

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Foto - Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor

Mil.Press tarafından paylaşılan verilere göre, Rus Donanması envanterinde hali hazırda dört adet Proje 885M denizaltısı aktif olarak görev yapıyor. Sınıfın beşinci denizaltısı olan Perm, şu an deneme aşamasında bulunuyor ve geminin 2026 yılının sonuna kadar tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor. Perm denizaltısının, Zircon hipersonik füzeleriyle donatılan ilk Yasen-M platformu olması ve sınıfa yeni bir vuruş kabiliyeti kazandırması öngörülüyor. Temmuz 2017'de kızağa indirilen bir diğer denizaltı olan Ulyanovsk, denize indirilme hazırlıklarını sürdürüyor. Yasen-M sınıfına ait olan Voronezh ve Vladivostok isimli denizaltıların yapım aşaması ise henüz başlangıç seviyelerinde devam ediyor.

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Foto - Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor

Yasen-M tasarımı, yalnızca öncü denizaltı Severodvinsk'in inşa edildiği orijinal 885 Yasen sınıfı projesinin kapsamlı bir şekilde modernize edilmiş versiyonu olarak tanımlanıyor. Project 885M Yasen-M sınıfı denizaltılar, 130 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip devasa gövde yapılarıyla dikkat çekiyor. Tam su altında 13.800 ton deplasmana ulaşan denizaltıların güç kaynağını, 190 MW termal çıkış üreten tek bir OK-650V basınçlı su reaktörü oluşturuyor. Tahrik sistemi, geminin su altında maksimum 31 knot hıza ulaşmasına olanak tanırken, yüzey hızı 16 knot olarak belirtiliyor. Uzun süreli su altı görevleri için optimize edilen denizaltılar, 100 güne kadar kesintisiz dayanıklılık süresi sunuyor. Maksimum dalış derinliği 600 metre olarak açıklanan platformların operasyonel derinliği ise 520 metre seviyesinde bulunuyor. Her bir denizaltı, 64 kişilik uzman bir mürettebat tarafından kumanda ediliyor.

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Foto - Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor

Yasen-M sınıfı, vuruş gücünü 10 adet SM-346 dikey fırlatma sisteminden alıyor. Söz konusu sistemler; Oniks gemisavar seyir füzeleri, Kalibr seyir füzeleri ve serinin yeni gemilerinde Zircon hipersonik füzelerini ateşleyebilme kabiliyetine sahip. Füze yükü konfigürasyonuna göre denizaltı, 32 adede kadar Oniks veya Zircon füzesi ya da 40 adede kadar Kalibr seyir füzesi taşıyabiliyor. Denizaltının gövde yapısında, kontrol odasının hemen arkasında yer alan 10 adet 533 mm'lik torpido kovanı bulunuyor. Birçok eski tasarımın aksine torpido kovanlarının orta kısma yerleştirilme nedeni, pruva kısmının tamamen büyük Irtysh-Amphora sonar anteni tarafından işgal edilmiş olmasıdır. Savunma operasyonları için gelen torpidoları saptıran yanıltıcı sistemlerle donatılan gemi, düşük manyetik çelikten üretilen gövdesi ve akustik izi azaltan özel kauçuk kaplamasıyla yüksek gizlilik sağlıyor.

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