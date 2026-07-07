Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor
Rus Donanması, denizlerdeki stratejik dengeleri kökten değiştirecek 13.800 tonluk nükleer enerjili Yasen-M sınıfı denizaltı "Murmansk"ın inşasına resmen başladı. 600 metre derinliğe kadar dalabilen ve Zircon hipersonik füzeleriyle donatılan bu teknolojik dev, uzun süreli operasyon kabiliyetiyle ABD'nin denizdeki üstünlüğüne doğrudan meydan okuyor. 100 güne kadar su altında kesintisiz kalabilen ve akustik izi minimuma indirilmiş platform, modern deniz harbinin kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor.