Okyanusun tam 600 metre altından vuracaklar! 13 bin 800 tonluk nükleer canavar denizlere iniyor

Mil.Press tarafından paylaşılan verilere göre, Rus Donanması envanterinde hali hazırda dört adet Proje 885M denizaltısı aktif olarak görev yapıyor. Sınıfın beşinci denizaltısı olan Perm, şu an deneme aşamasında bulunuyor ve geminin 2026 yılının sonuna kadar tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor. Perm denizaltısının, Zircon hipersonik füzeleriyle donatılan ilk Yasen-M platformu olması ve sınıfa yeni bir vuruş kabiliyeti kazandırması öngörülüyor. Temmuz 2017'de kızağa indirilen bir diğer denizaltı olan Ulyanovsk, denize indirilme hazırlıklarını sürdürüyor. Yasen-M sınıfına ait olan Voronezh ve Vladivostok isimli denizaltıların yapım aşaması ise henüz başlangıç seviyelerinde devam ediyor.