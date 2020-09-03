  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nepal'deki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı
Aktüel

Nepal'deki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:11:00 -
Nepal'deki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı

ANKARA (AA) - Nepal'de şiddetli muson yağışlarının neden olduğu heyelanda ölü sayısı 12'ye çıkarken kayıp 41 kişi aranıyor.

Polis yetkilisi Rajendra Regmi, ülkenin batısında Baglung bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 31 evin yıkıldığını kaydetti.

Bölgede meydana gelen toprak kaymasında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 12'ye çıktığını belirten Regmi, arama kurtarma ekiplerinin kayıp 41 kişiyi aradığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hazirandan bu yana ülkede etkili olan toprak kayması ve sellerde en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerini..
Erdoğan'dan kritik Ayasofya talimatı! Harekete geçildi
Gündem

Erdoğan'dan kritik Ayasofya talimatı! Harekete geçildi

86 yıllık hasretin ardından 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili Hristiyan dünyasının önemli isimlerine gönderilmek üzere ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı