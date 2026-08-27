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Dünya Nepal'deki felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bir göl bir köyü böyle yuttu!
Dünya

Nepal'deki felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bir göl bir köyü böyle yuttu!

Yeniakit Publisher
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Kelimenin tam anlamıyla, bir göl saatler içinde boşaldı ve bir köyü yuttu. Bir glacier tarafından tutulan su, buz bariyerini kırmayı başardı ve o andan itibaren korkunç görüntüler ortaya çıktı. Nepal'de 177, Tibet'te ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel yetkililer, çoğu yabancı en az bin 500 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Nepal turizm ve polis yetkililerine göre, kayıplar arasında 177 Hindistan, 63 ABD, 34 Avustralya, 33 İngiltere ve 25 Kanada vatandaşı yer alıyor. Kayıplar arasında Ukrayna, Malezya ve Güney Afrikalı bazı turistlerin de bulunduğu öğrenildi.

NEDENİ "BUZUL ÇÖKMESİ VE ENKAZ AKIŞI"

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin ilk değerlendirmesinde Tibet'te bir deprem meydana geldiğine işaret etmişti.Ancak ayrıntılı incelemenin ardından  değerlendirmesini değiştirdi ve felaketin gerçekte bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını açıkladı.

Buzuldan kopan büyük kütlenin beraberinde kaya ve enkazı sürükleyerek nehir sistemine ulaşmasının, aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Felaketin boyutlarının ortaya çıkmasının ardından bölge için uluslararası yardım çalışmaları da başladı.

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