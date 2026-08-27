Nepal'deki felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bir göl bir köyü böyle yuttu!

Yerel yetkililer, çoğu yabancı en az bin 500 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Nepal turizm ve polis yetkililerine göre, kayıplar arasında 177 Hindistan, 63 ABD, 34 Avustralya, 33 İngiltere ve 25 Kanada vatandaşı yer alıyor. Kayıplar arasında Ukrayna, Malezya ve Güney Afrikalı bazı turistlerin de bulunduğu öğrenildi.

NEDENİ "BUZUL ÇÖKMESİ VE ENKAZ AKIŞI"

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin ilk değerlendirmesinde Tibet'te bir deprem meydana geldiğine işaret etmişti.Ancak ayrıntılı incelemenin ardından değerlendirmesini değiştirdi ve felaketin gerçekte bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını açıkladı.

Buzuldan kopan büyük kütlenin beraberinde kaya ve enkazı sürükleyerek nehir sistemine ulaşmasının, aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Felaketin boyutlarının ortaya çıkmasının ardından bölge için uluslararası yardım çalışmaları da başladı.