Nepal’de Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma

KATMANDU (AA) - Nepal’da dini bir festivale katılmak isteyen ve hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uyguladığı sokağa çıkma yasağını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, Lalitpur şehrinde Kovid-19 nedeniyle Budist Tanrısı Padmapani onuruna düzenlenen Rato Machindranath Festivali için tahtadan bir aracın üzerine inşa edilen 5 kat yüksekliğindeki heykelin şehirde gezdirilmesine izin vermedi.

Heykelin dini festival gereği şehirde gezdirilmesini talep eden Budistler ise hükümetin bu kararını protesto etti.

Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericilerde emniyet mensuplarına taş ve sopa fırlattı.

Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Söz konusu festival kapsamında heykel, bir ay boyunca şehirde gezdiriliyordu. Yetkililer, Kovid-19 nedeniyle etkinliğin yapılmasına izin vermemişti.

Nepal’de bugüne kadar 42 bin 877 Kovid-19 vakası görülürken, salgın dolayısıyla 257 kişi hayatını kaybetti.