Nepal maliye bakanı istifa etti
Vergi oranlarını değiştirmek için iki yetkisiz kişiyi işe aldığı iddiasıyla suçlanan Nepal Maliye Bakanı Janardan Sharma istifa ettiğini duyurdu.
ANI News’ün haberine göre, Temsilciler Meclisi toplantısında konuşan Sharma, hakkındaki iddiaları reddederek, soruşturma sürecini kolaylaştırmak için istifa ettiğini duyurdu.
Sharma konuşmasında, "Hakkımdaki iddiaları tamamen reddederken, soruşturmada iş birliği yapmaya karar verdim. Soruşturma sürecini kolaylaştırmak için istifamı açıklıyorum." dedi.
Sharma'nın kararı, iddialar üzerine 11 üyeli meclis soruşturma komitesi kurulmasının istenmesinin ardından geldi.