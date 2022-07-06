  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nepal maliye bakanı istifa etti
Dünya

Nepal maliye bakanı istifa etti

Vergi oranlarını değiştirmek için iki yetkisiz kişiyi işe aldığı iddiasıyla suçlanan Nepal Maliye Bakanı Janardan Sharma istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 17:28:00 -
Nepal maliye bakanı istifa etti

ANI News’ün haberine göre, Temsilciler Meclisi toplantısında konuşan Sharma, hakkındaki iddiaları reddederek, soruşturma sürecini kolaylaştırmak için istifa ettiğini duyurdu.

Sharma konuşmasında, "Hakkımdaki iddiaları tamamen reddederken, soruşturmada iş birliği yapmaya karar verdim. Soruşturma sürecini kolaylaştırmak için istifamı açıklıyorum." dedi.

Sharma'nın kararı, iddialar üzerine 11 üyeli meclis soruşturma komitesi kurulmasının istenmesinin ardından geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23